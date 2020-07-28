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71 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 71 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 71 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.


Olay dün akşam saatlerinde Gölcük Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Funda Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Funda Sokak'ta ikamet eden 71 yaşındaki Ömer Dalman'dan haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları, Dalman'ı 'erde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ömer Dalman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dalman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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