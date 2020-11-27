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73 yaşındaki kadın ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Seniha Karayel, annesinin vasiyetini yerine getirerek ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Seniha Karayel, annesinin vasiyetini yerine getirerek ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Seniha Karayel (73), annesi Huriye Karayel'in Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması yönündeki vasiyetini yerine getirdi. Karayel, İzmit ilçesinde bulunan bir apartmandaki evini ve dükkanını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Mehmetçik Vakfı Bölge yöneticisi Emekli Albay Ümit Yücekan da Karayel'i evinde ziyaret ederek teşekkür plaketi ile bağışçı belgesi takdim etti.

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