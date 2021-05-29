8 kişinin yaralandığı kazada korkusunu atlatmak için minik parmakları ile kulaklarını tıkadı

Kazada büyük korku yaşayan yolcular arasında yer alan bir çocuk, korkusunu yenebilmek için kulaklarını tıkadı.

Kaza 16.45 sıralarında Kartepe TEM Otoyolu Ertuğrul Gazi Mahallesi mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan Süleyman D. idaresindeki 34 CBL 477 plakalı Star Diyarbakır seyahate ait Mercedes marka yolcu otobüsünün sürücüsü, önündeki tırın aninden yavaşlaması sonucu frene bastı. Bu sırada arkadan gelen Sıla Özlem seyahate ait Feyyaz Ö. idaresindeki 29 AU 629 plakalı Mercedes marka bir diğer yolcu otobüsü de duramayarak önündeki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle 29 AU 629 plakalı otobüsünün sürücüsü Feyyaz Ö. araç içinde sıkışırken, iki otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.

Araçta sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise panik halinde kendilerini yola atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı sürücü Feyyaz Ö., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazanın şokunu atlatmak için minik parmakları ile kulaklarını tıkadı

Kazanın şiddeti ile araç içinde savrularak yaralanan 7 yolcu ise sağlık ekiplerinin yardımı ile ambulanslara taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan bir çocuk ise kazada yaşadığı korkuyu atlatmak için parmakları ile kulaklarını tıkayıp gözlerini kapatarak bir süre annesinin yanında hareketsiz bekledi. Kazaya karışan otobüslerdeki yolcular ise olay yerine gelen yolcu otobüslerine yerleştirilerek seyahatlerine devam ettirildi.

Takip mesafesi az olunca kaza kaçınılmaz oldu

Bir tırın yavaşlaması sonrasında takip mesafesi kısa olan otobüslerin kazaya karıştığını belirten Murat Köseoğlu adlı yolcu, “Benim kanaatim iki otobüs sürücüsü de hatalı. Takip mesafeleri fazla yoktu. Sürücüden öğrendiğime göre bir tır giderken ani fren yapmış. Diyarbakır otobüsü ani fren yapmak zorunda kalınca bizim sürücü de ani fren yaptı ama vurdular birbirlerine. Takip mesafesi fazla olsaydı herhalde kurtarabilirlerdi. Hızları daha fazla olsaydı daha ağır yaralılar olurdu diye düşünüyorum. Ucuz atlattık gibi bir şey. Benim arkamda yaşlı bir amca vardı kafası kanıyordu. Çocuklar çok korkmuştu. Ama buna da şükür” dedi.

Kaza sebebiyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir süre duran trafik ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Kazaya karışan otobüslerin yoldan kaldırılması sonrasında yoldaki trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.