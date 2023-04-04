İhlas Haber Ajansı

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80 bin TL değerinde ziynet ve para çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli’de farklı tarihlerde iki ikamette 80 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi.

Kocaeli'de farklı tarihlerde iki ikamette 80 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi.



Edinilen bilgiye göre, Çayırova ve Darıca ilçelerinde 21 Kasım ile 12 Aralık 2022 tarihlerinde iki farklı olayda evde yaşanan hırsızlık olayında toplam 80 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalındı. Konuyu araştıran polis ekipleri hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen D.K. ve S.E.'yi bugün yapılan operasyonla yakaladı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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