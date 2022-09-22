İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

80 bin TL'lik kabloları çalan şahıs yakalandı

Kocaeli’de girdiği iş yerinde piyasa değeri 80 bin TL olan kabloları çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de girdiği iş yerinde piyasa değeri 80 bin TL olan kabloları çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerine giren Ş.G. (28) isimli şahıs her biri 50 metre olan, piyasa değeri 80 bin TL'lik, 3 top antikron kablo çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla Ş.G isimli şahsı yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.