“80 Günde Devr-i Alem” Kocaelili tiyatro severlerle buluştu

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "80 Günde Devr-i Alem", Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.

Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni oyunu ile sahne aldı. “80 Günde Devr-i Alem” oyununun Kocaeli Şehir Tiyatrolarındaki ilk gösterimi 15 Şubat'ta İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Jules Verne'nin eseri 80 Günde Devr-i Alem'den uyarlanan oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Prömiyer sonrasında düzenlenen koktey ile tiyatro severler oyunun kadrosu ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Kocaeli'de ilk kez sahnelenen oyuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, protokol ve tiyatro severler katıldı.

Oyun sonunda konuşan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Beşinci ayımızda altıncı prömiyerimiz oldu. Machbeth ile başladık, Masal Odası ile devam ettik, ardından Otobüs Durağında Üç Bencil'i izledik, sonra Günün Çorbası dedik, ardından Tamamen Doluyuz dedik ve şimdi de 80 Günde Devr-i Alem diyoruz. Çok yakında bir prömiyerimiz daha var. O da Vişne Bahçesi. Bu oyunumuza da sizleri bekliyoruz” dedi.