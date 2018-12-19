800 minik boylarını aşan fikirler üretti

Kocaeli Bilim Merkezi'nde Yerli Malı Haftası kapsamında 4-6 yaş arasındaki minik çocuklar için “Minikler İçin Yerli Fikirler” etkinliği gerçekleştirildi.

Hizmete girdiği günden bu yana birçok farklı ve eğitici etkinliklere ev sahipliği yapan Kocaeli Bilim Merkezi'nde yine anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen “Minikler İçin Yerli Fikirler” etkinliğine katılan 800 çocuk, malzemeler verilerek atölyelerde yeni objeler ortaya çıkardı. Nadide Eğitim Kurumlarıyla birlikte gerçekleştirilen etkinlikle çocuklar hem eğlendi, hem de yeni fikirler ortaya çıkardı.

Yeni fikirlerin ortaya çıkması için yapılan etkinliğe, 4-6 yaş arası 800 minik katıldı. Çocuklar; Bembeyaz Dişler, Renkli Roketim, Canlanan Resmim, Tasarım Dehası, Şekilli Yün, Elektro-böcek, Çim Adam, Renkli Tüpler, Jel Tablet, Şekillere Yolculuk, Ebru, Akıl Oyunları ve Kodlama Canavarı gibi farklı atölyelerde 13 farklı etkinlikte hünerlerini sergiledi. Ellerindeki malzemeleri kullanan minikler, birbirinden güzel ve yeni fikirler oluşturacak objeleri ortaya çıkardı.

Kocaeli Bilim Merkezi'ndeki etkinliklere 4-13 yaş arasında çocuklar katılabiliyor. Çocuklar Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul olmak üzere 3 farklı grupta ve 75 farklı konuda atölye çalışmalarına iştirak edebiliyor. Dünyanın en büyük bilim merkezi olan ABD'deki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında yürütülen faaliyetler kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi'nde 215 düzenek bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi; Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, INTEL ve Avrupa Birliği Projeleri kapsamında, birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıyor.