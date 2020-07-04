800C ve 800K ilk seferini gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark bu yıl da vatandaşları Kocaeli sahillerine aktarmasız ulaştırıyor. Bugün ilk seferini gerçekleştiren 800C ve 800K numaralı otobüsler, ulaşım hizmetine yaz boyunca devam edecek. İlk seferini gerçekleştiren 800C numaralı otobüs, vatandaşları aktarmasız bir şekilde Cebeci sahiline ulaştırdı. İlk seferini gerçekleştiren diğer hat 800K ise , Derince, İzmit ve Kerpe güzergahında hareket ederek vatandaşları aktarmasız olarak Kerpe sahiline ulaştırdı.

Hafta içi sahillere ulaştıracak hat kodu 800CK olarak belirlendi. Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci güzergahında sefer yapacak olan 800CK otobüs hattı hafta içi ilk seferini 07.00'de, son seferini 21.00'da gerçekleştirecek.