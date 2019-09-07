İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

800CK hattı seferleri sona eriyor

KOCAELİ (İHA) – Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül’de seferlerini sonlandırıyor.

KOCAELİ (İHA) – Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül'de seferlerini sonlandırıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından sezonluk olarak açılan hatlar 800C, 800K 8 Eylül'de sona eriyor. Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların mavi bayraklı sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül'de son seferlerini yaparak sezonu kapatacak. Denize gitmek isteyen vatandaşların severek tercih ettiği otobüs 800CK, bu yıl toplamda 100 bin 459 yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırmayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.