800CK seferleri yarın başlıyor

Yarın ilk seferini gerçekleştirecek 800CK, yaz mevsimi süresince seferlerine devam edecek.

Yarın ilk seferini yapacak olan 800CK gün içinde toplamda 16 araç ile 56 sefer gerçekleştirecek. Körfez'den hareket edecek 800CK; Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci'ye ulaşım sağlayacak. 800CK Körfez'den ilk seferini saat 07.15'de, Cebeci'den ise son seferini 23.30'da gerçekleştirecek. 800C hattı ile vatandaşlar, Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında seyahat edebilecek.

UlaşımPark, vatandaşları Kandıra'nın mavi bayraklı sahillerine aktarmasız ulaştırırken Miço Koyu Kadınlar Plajına gitmek isteyen kadın yolcularını da unutmuyor. Bu bağlamda UlaşımPark, hafta içi 800CK ile hafta sonu 800K hat koduyla çalışan otobüsler ile kadın yolcuları Miço Kadınlar Plajına aktarmasız ulaştıracak.

800CK koduyla hafta içi, hafta sonu 800C ve 800K tabela kodu ile belirlenmiş renkli saatlerde otobüsler Kandıra Otogarına girecek ve buradan yolcu alıp sahil güzergâhına devam edecek. Sahillerden hareket edecek otobüsler ise Kandıra Otogarına yolcuları ulaştıracak. Bu sayede Kandıra'dan sahillere gitmek isteyen vatandaşlar aktarmasız ulaşım sağlayacak.