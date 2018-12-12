Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Halime Çelik'ten haber alamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ile birlikte girdikleri evde Çelik'i hareketsizce yatarken buldu. Ekipler tarafından sağlık kontrolü yapılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halime Çelik'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedenini Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.