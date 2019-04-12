9 katlı binanın çatısına çıkan çocuk ekipleri seferber etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde intihar amacıyla 9 katlı binanın çatışana çıkan bir çocuk, ekipler tarafından ikna ederek binadan indirildi. İtfaiye eri, çatıdan indirdiği çocuğa üşümesin diye bere ve montunu giydirdi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi erenler Mahallesi Kevser Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği tespit edilen bir çocuk sokak üzerinden bulunan 9 katlı bir binanın çatısına çıkarak henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı intihar etmek istediğini söyledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, çocuğun çıktığı çatıya itfaiye aracının merdiveni yardımı ile ulaştı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından çocuk çıktığı yerden merdiven yardımı ile indirildi. İtfaiye erlerinden birisi, merdiven yardımı ile indirdiği çocuğa üşümemesi için üzerinden çıkarttığı itfaiyeci montu ve beresini giydirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuğun, üzerinde kimlik olmadığı ve polis ekiplerine bilgi vermek istemediği öğrenildi. Daha sonra küçük çocuk, ekipler tarafından suç öleme merkezine götürüldü.