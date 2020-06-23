90 bin öğrenciyi rahatlatacak dijital dönüşüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bilişim teknolojilerini daha etkin bir şekilde kullanarak kurumsal dijital dönüşümde bir adım daha atmak amacıyla YÖK ile veri paylaşım protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında gerek kurumda çalışan personel ve yakınlarının gerekse de kurumda işlem yapmak isteyen vatandaşların öğrenim durumları hakkında rahat bir şekilde bilgi edinilebilecek. Bu yapılan son protokolle birlikte ayrıca 90 bin kağıdın da harcanması engellenecek. Özellikle iki devlet üniversitesi bulunan Kocaeli'de yükseköğrenim gören yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisinin Kocaelikart ulaşım kartı ve diğer işlemlerinde bu protokol hükümlerinden istifade edilecek. Öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlarından herhangi bir belge almalarına gerek kalmaksızın işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek. Ayrıca işlemlerin dijital ortamda web servisler aracılığıyla yapılmasıyla birlikte gereksiz kağıt kullanımının da önüne geçilmiş olacak.