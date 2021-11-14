İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Kadın Basketbol Takımı parkede, vatandaşlar tribünde

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde deplasmanda Slovenya’yı mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit’te Polonya’yı ağırlıyor.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde deplasmanda Slovenya'yı mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit'te Polonya'yı ağırlıyor.


FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Polonya'yı konuk ediyor. Slovenya'yı 78-62 mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başlayan milliler, galibiyet serisini sürdürmek için parkede mücadele edecek. İzmitlilerin, sporcuları yalnız bırakmadığı karşılaşmayı binlerce basketbol sever takip ediyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.