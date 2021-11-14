A Milli Kadın Basketbol Takımı parkede, vatandaşlar tribünde

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde deplasmanda Slovenya'yı mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit'te Polonya'yı ağırlıyor.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Polonya'yı konuk ediyor. Slovenya'yı 78-62 mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başlayan milliler, galibiyet serisini sürdürmek için parkede mücadele edecek. İzmitlilerin, sporcuları yalnız bırakmadığı karşılaşmayı binlerce basketbol sever takip ediyor.