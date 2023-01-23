A Takımı yeni araçlarıyla daha güçlü

Kocaeli'de kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı, filosunu 34 yeni araçla güçlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek için 2021 yılının haziran ayında "Büyükşehir Acil Tamir Takımı'nı (A Takımı) kurmuştu. 26 araç, 8 ekipman ve 60 personelle kurulan A Takımı için son olarak 34 araç daha hizmete alındı. A Takımı bugün alanında uzman 140 personel, tam donanımlı toplam 70 araç, iş makinesi ve ekipmanla kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde karşılıyor.

2 bin 40 talep yerine getirildi

Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla ihtiyaca göre personel sayısını artıran ve araç parkını genişleten A Takımı, iş makineleriyle tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması, su kanallarının açılması, yıpranan yön ve trafik tabelalarının değiştirilmesi başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında çok farklı hizmetlerle göz doldurarak, muhtarların ve vatandaşların takdirini kazanıyor. Ekipler, 2022'de 78 ayrı konu başlığı altında 2 bin 40 talebi yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.