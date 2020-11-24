Abdülkadir Yılmaz: "Saffet Sancaklı'ya olan borcumuzun bitme şansı yok"

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor'un haftalık basın toplantısında konuşan Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, “Eski futbolcumuz MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'ya olan 12 milyon 786 bin TL'lik borcun bitme şansı yok. Çünkü sürekli güncel kur üzerinden hesaplatıyor” dedi.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un basından sorumlu yöneticisi Abdülkadir Yılmaz, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin birçok konuya değindi. Görev sürelerini değerlendiren Yılmaz, “Talip varsa buyursun gelsin. Bu kadar ağır ithamlar doğru değil. Genel kurulda söylenmeliydi. İçeride iyi bir motivasyon sağladık. Kupa maçı ve Maraş maçlarında pozitif emarelerini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

5 oyuncu profesyonel yapılacak

Amed Sportif Hizmetler maçından sonra Aydın Karabulut, Bilal Çubukçu ve Cerem Talha Dinçer'i teknik direktörün raporuyla süresiz kadro dışı bıraktıklarını dile getiren Abdülkadir Yılmaz, “Alt yapıdan A takıma 4 futbolcu çıkardık. Kaleci Ahmet Hasan Göçer, orta saha oyuncuları Berat Kartal ve Furkan Gedik ile santrfor İsa Nalbant ile 5'er yıllık sözleşme yapılacak. Gençlerimizin çalışmaları karşılıksız kalmayacak. Bu kentin çocuklarına olabildiğince destek vereceğiz” diye konuştu.

“Sancaklı'ya borç bitmez”

Son olarak kulübün borçları konusundaki sorulara da yanıt veren Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, “Kocaelispor'un eski futbolcularından Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya olan borç 1.5 milyon Dolar. Borç güncel kur ile 14 milyon 479 bin 921 TL'den, 12 milyon 786 bin TL'ye düştü. Alacağını sürekli güncel kur üzerinden hesaplatıyor. Cuma günü İzmit'e gelecek ve kendisiyle temas kuracağız. Ortak yol haritası belirlemeye çalışacağız. Yoksa bu borcun bitme şansı yok” şeklinde konuştu.