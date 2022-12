Abdullah Avcı: "Bütünün parçası olmazlarsa dışarıda bırakırım”

Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan oyuncu alır oynatırım” dedi

Kasımpaşa ile 1-1 biten hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve kamp ile hazırlık maçlarını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularına ateş püskürdü. Avcı şu sözleri kaydetti: “Trabzon ve arkasından Antalya sürecinin son günü. 22 maçlık yaptığımız genel analizler, oynadığımız Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi, lig süreci. Çok yukarıda değiliz, aşağıda değiliz. İyi miyiz, kötü müyüz? Arada giden, gri giden durumumuz vardı. Ritüelden çıkıp daha iyi ve daha yüksek enerjili hale getirmemiz gerekiyordu. Her şeyin içinde varız ama biraz daha net olmamız lazım. İlk yarıda oynarken tespit ettiklerimiz; oyun ve oyuncu üzerinden bir takım durumlar vardı. Bunu önce oyuncularla paylaştık, oyun planlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu üzerinden bazı mevkilerde fazla oynamadan bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Sakatlardan iki tanesi dönmeye başladı. Bireysel performansları 22 maçta artmayanlar var. Özellikle buna, bugüne, bugünün de büyük bölümüne, oyun anlamında doğru cevaplar verdi, kampta bizi mutlu etti. Özelikle Crystal Palace, Hull City maçları fiziksel ve taktiksel olarak çok iyi test maçları oldu."

“İkinci yarıda oyundan memnun değilim”

Kasımpaşa maçında ilk 35 dakika oyunu domine ettiklerine değinen Avcı, "Topa sahip olarak, baskı kurarak, pozisyona girerek. 4-5 pozisyon vardı. 2-0, 3-0 devrede içeri girebilirdik. İlk yarı rakibe bir tane kenar ortası verdik. İkinci yarı itibariyle süreler ve veriler var. Sakatlanma riski olanlara göre değişiklik yapıyoruz. Oyunun anları vardır, süreleri vardır. Oyunun neyi istediği vardır ki oyunun her anının senaryosunu çalışıyoruz. İkinci yarıda parça parça oyundan ve performanslardan memnun değilim. Doğru olan anlar var, doğru olmayanlar var, 3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan oyuncular var. Kamp dönemi çok iyi geçti. Ben her maçı kazanmak isterim. Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak. İçine girmek için her türlü gayreti; fiziksel, zihinsel, enerji olarak içine sokacak. İçine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Alt yapıdan oyuncu alır oynatırım. Tescilli son şampiyondur. Her yarışın içinde var. Bunu net bir şekilde söylüyorum" ifadelerini kullandı.

“Artık yarış başlıyor, kimseyi beklemeyeceğim”

Kampın büyük bölümünden memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Oyunun anlarında doğru hareket etmeyen oyunculara mesajım olsun. Bütününde doğru işler var. Daha iyisini yapabilmek, her yerde yarışmak ve sonuç almak için, benim olduğum her yerde yarış vardır, Trabzonspor olduğu her yerde yarış vardır. Biz başardık, yine başarabiliriz. Bu inançla yola çıkacaklar, yüksek ve pozitif enerjide olacak herkes. Bunu sahaya hep beraber yansıtacak. Bu potansiyel var. Bende bunun baskısını yapacağım. Kimseyi beklemeyeceğim. Kim iyiyse ki öyle yaptık. Devreye girmek için zaman daraldı. Artık yarış başlıyor" dedi.

“Bütünün parçası olmazlarsa dışarıda bırakırım”

Oyuncu performansları hakkında da konuşan Avcı, "Üç aydır devreye girmeyen performanslar var. Antrenmanlarda enerjimiz yüksek çalışıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceksin. Her zaman enerjini daha yukarıya çıkaracaksın. Oynamadığınız zamanlarda dahi takım için antrenmanı arkadaşına doğru vereceksin, onun performansını yukarıya çekeceksin. Trabzonspor'un iyi ve geniş kadrosu vardır, alternatifleri vardır 5 maç önce, 5 maç sonra fark etmez. Bu zamanı kaçırmamak lazım. Çok netim. Kolay kolay böyle net konuşmam. Ama sabır ve süre var. Trabzonspor'un ciddi sorumlulukları var. Sahada artık bu oyun; hem teknik, hem taktik, fiziksel ve zihinsel ve bütün olacaksın. Bütünün parçası olmazsa bende dışında bırakırım" dedi.

“Gbamin bize doğru cevaplar veren bir oyuncu”

Teknik direktör Avcı, penaltı yaptıran Gbamin için, “Gbamin'in penaltı hariç performansı iyiydi. Gereksiz, bu seviyede olmaması gereken yaptırdığı bir penaltı var. Ama burada daha evvelden oynayan bir oyuncuydu. Bence doğru cevaplarda verdi, penaltı pozisyonu hariç. Maçın anlarını doğru oynamakla alakalı. Rakibe, oyuna göre kullanabileceğimiz, burada bize doğru cevaplar veren oyuncu” yanıtını verdi.

“Trabzonspor her yerde”

Kocaeli Stadı'nı doldurarak maç boyunca kendilerinden desteğini eksik etmeyen taraftar için ise Abdullah Avcı, “Trabzonspor her yerde. Kocaeli'de ve Sakarya'da, benim bir ayağım da Sapanca'da. İyi biliyorum. Bazen pazara çıktığımızda Trabzonlularla karşılaşıyorduk. Onlar her yerde biliyoruz. Atmosfer güzel oldu. Öncelikle stat çok güzel. Kocaeli'de futbolcu olarak eski statta çok oynadık. Önemli bir şehir, potansiyel bir yer. Bu stada ilk defa geliyorum. Umarım tekrar hak ettikleri yere adım adım gelirler. Onlara da başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.