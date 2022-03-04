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Açelya Akkoyun, Kartepe'de vatandaşlarla buluşacak

Kartepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun’u vatandaşlarla bir araya getirecek.

Kartepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun'u vatandaşlarla bir araya getirecek.


Yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla söyleşide bir araya gelecek. Söyleşi, 7 Mart Pazartesi Günü saat 14.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Söyleşide Akkoyun, kadın ve anne olmak üzerine kadınlara bilgilendirmelerde bulunacak.

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