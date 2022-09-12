Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları etkinliği "Çanakkale Yolun Sonu" filmi ile sona erdi.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin keyifli anlar yaşadığı ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları etkinliği sona erdi. Daha önce Anadolu Kartalları, Aslan Parçam, Köstebekgiller Perili Orman ve Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmleri ile 7'den 70'e binlerce kişiyi ağırlayan etkinlik, "Çanakkale Yolun Sonu" filmi ile final yaptı. Şirinköy-Düzağaç'ta bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, unutulmaz destanın beyaz perdeye yansımasını keyifle izledi. Film gösterimine katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.