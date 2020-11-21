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Acil durum ekiplerine “Yangın Güvenliği Semineri” verildi

Kurum içi eğitimlerine devam eden Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile acil durum ekiplerine yönelik ‘Yangın Güvenliği Semineri’ düzenledi.

Kurum içi eğitimlerine devam eden Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile acil durum ekiplerine yönelik ‘Yangın Güvenliği Semineri' düzenledi.


İş güvenliği mevzuatı kapsamında işyerlerinin, acil durum ekiplerini oluşturması, bu ekiplere yangın ve ilkyardım hakkında eğitim aldırılması zorunlu hale getirilmişti. Bu bağlamda; Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, belediye personelinden oluşan acil durum ekiplerine, Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde hizmet veren eğitim merkezi KOBİTEM eğitmenlerince ‘yangın güvenliği semineri' verildi. Teorik olarak verilen eğitimde, acil durum ekiplerine yangın ve yangını oluşturan unsurlar, yangın tüpü kullanımı konuları anlatıldı.

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