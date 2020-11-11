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Acısu Caddesi 8 günde yenilendi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddelerinden biri olan Acısu Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını 8 günde tamamladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddelerinden biri olan Acısu Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını 8 günde tamamladı.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek adına kentin dört bir tarafında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu kapsamda kentin en işlek caddelerinden biri olan Acısu Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı. Bölgedeki trafiği aksatmamak adına kısım kısım gerçekleştirilen çalışmalar ile yoldaki çökmeler hızlıca onarılarak vatandaşların kullanımına açıldı. UKOME'den alınan 15 günlük çalışma süresi dolmadan 8 gün gibi kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem bölgedeki esnaf hem de caddeyi kullanan vatandaşlar mağduriyet yaşamaması sağlandı.

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