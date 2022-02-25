Adil Karaismailoğlu: "Başkaları gibi, altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz"

KOCAELİ (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başkaları gibi, temel atmama törenleri düzenlemiyoruz. Başkaları gibi, altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı İle Cezaevi Varyantı" açılış törenine katılmak üzere Kocaeli'ye geldi.

"Toplamda 8 kilometrelik bölümünü hizmete açıyoruz"

Açılışı yapılan varyant ile ilgili bilgiler veren Adil Karaismailoğlu, "Bugün hep birlikte açacağımız Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı ile Cezaevi Varyantı, toplam 59 kilometrelik İzmit-Kandıra Yolu üzerindeki önemli bir kesimdir. Bölünmüş yol olarak projelendirdiğimiz, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolumuz, özellikle yaz aylarında günübirlik trafiğinde eklenmesiyle trafik hacminde ciddi artışları gördüğümüz bir hattır. Hat üzerindeki Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı ile birlikte cezaevi giriş ve çıkış kavşakları arasındaki 7 kilometrelik kesimi dört şeritli bölünmüş yol olarak tamamladık. Bugün açılışını yaptığımız kesimde; 135 metre uzunluğunda 4 köprü, 124 metre uzunluğunda 3 alt geçit, 1.521 metre uzunluğunda 16 menfez, 4 bin 334 metre uzunluğunda 13 iksa ve istinat duvarları ile birlikte Çubuklubala, Çubukluosmaniye, cezaevi giriş ve çıkış kavşakları olmak üzere 4 farklı seviyeli kavşak yer alıyor. 3,3 kilometrelik, Çubuklubala-Çubukluosmaniye kavşağı ile birlikte, 4,6 kilometrelik cezaevi varyantı olmak üzere toplamda 8 kilometrelik bölümünü hizmete açıyoruz" dedi.

"Yıllık 109,2 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Yeni yolla beraber tasarrufun artacağına da dikkat çeken Karaismailoğlu, "Yolda tamamlanan kesimin trafiğe açılmasıyla, tek yolu bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. En önemlisi de bu şekilde ulaşımdaki trafik güvenliğini artırıyor, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlıyoruz. Projenin tamamının hizmete girmesiyle; güzergah 15 kilometre kısalacak. Seyahat süresi 60 dakikadan, 40 dakikaya inecek. Böylece zamandan 84 milyon lira ve akaryakıttan da 25 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 109,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımını 5 bin 356 ton azaltarak çevrenin ve doğanın korunmasına, milletimizin rahat bir nefes almasına önemli bir katkı sunacağız" şeklinde konuştu.

"Başkaları gibi, altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz"

Projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Adil Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ticaret, sosyal ve eğitim yaşamındaki önemine inanarak inşa ettiğimiz tüm yollarla halkımızın sevdiklerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde kavuşmalarına destek oluyoruz. Bizler, halka hizmeti, hakka hizmet ile eş tutan bir anlayışla hareket ediyoruz. İlkeli, kararlı ve sağduyulu olarak daha nice önemli projeleri bitirip hizmete açmaya devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz, açılacak yollarımız vardır. 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Başkaları gibi, temel atmama törenleri düzenlemiyoruz. Başkaları gibi, altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz. Zaten ülkesini Batı'ya şikayet edenlerle işimiz olamaz. Yatırımcıları tehdit edenler, vatanına ve milletine ihanet içinde olanlarla yakınlık kuramayız. Bizler, halkımıza hizmet edecek projelerin temellerini atıyoruz. Yaptığımız işlerin açılışlarını yapıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın gıpta ile baktığı eserlere imza atıyoruz. İlkeli ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz Cumhur İttifakı ile güçlü bir yönetim sergiliyor, pandemiyi, krizleri milletimizle omuz omuza aşıyoruz."