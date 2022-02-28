Dilovası'nda bulunan Adnan Kahveci Parkı yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Adnan Kahveci Parkını yenileyerek, yeniden bölgeye kazandıracak. Adnan Kahveci Parkını modernize etmek ve vatandaşların daha fazla zaman geçirebileceği mekan haline getirmek için çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, birçok imalat yapacak. Toplamda 2 bin 550 metrekarelik alanda yeniden dizayn edilecek parkın 170 metrekaresi çocuk oyun alanı için oluşturuluyor.

Ekipler, parkın 900 metrekaresini yeşil alan, bin 300 metrekaresini de sert zemin olarak planladı. Sert zemine bazalt plak taş ve klinker tuğla döşenecek ve ayrıca taş duvar imalatı yapılacak. Çalışma dahilinde vatandaşların çay içip sohbet edebileceği 7 kamelya inşa edecek olan ekipler, bay ve bayan tuvaletlerin yanı sıra mevcut büfeyi de bakım ve onarımdan geçirecek.