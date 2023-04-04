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Aerobik cimnastikçiler Kocaeli'ye madalyalarla döndü

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli’den katılan Doruk Demir ve Mira Koçak, 12-14 yaş kategorilerinde başarılarla kente döndü.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na Kocaeli'den katılan Doruk Demir ve Mira Koçak, 12-14 yaş kategorilerinde başarılarla kente döndü. Müsabakalardaki başarısının ardından Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.


İstanbul'da 31 Mart - 2 Nisan tarihleri Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kocaeli adına şampiyonaya katılan Doruk Demir, 12-14 Yaş Tek Erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olma başarısı gösterdi. 12-14 Yaş Çift kategorisinde ise Doruk Demir ve Mira Koçak Türkiye 4'üncüsü oldu. Antrenörlüğünü İlknur Pala'nın yaptığı Enerji GSK kulübüne bağlı sporculardan Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

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