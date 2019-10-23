AFAD, Kocaeli'deki Acil Topklanma alanları hakkında bilgi verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen “Afetlere Hazırlık Yılı Projesi” kapsamında Ekim ayı teması olan “Afet ve Acil Toplanma Alanları” ile ilgili bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Anıtpark'ta basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Canan Göçlü, AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, İzmit 28 Haziran İlkokulu Müdürü Sebahattin Kuk ve 28 Haziran İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri katılım gösterdi.

Acil toplanma bölgeleri hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, “Toplanma alanları afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Vatandaşlar, toplanma alanlarını, E-DevIet üzerinden hızlı ve kolay öğrenebiliyor. Tüm illerde belediyeler, toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü yedi kriter doğrultusunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin il Afet Müdahale Planında belirtiliyor” şeklinde konuştu.

Kocaeli'deki toplanma alanları hakkında konuşan Tekoğul, “Afet ve acil durum toplanma alanı, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanları ifade ediyor. Yani bu alanlar, vatandaşların hızla bir araya gelmesi ve bir süre beklemesi için seçiliyor. Kocaeli'de 339, Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin 984 toplanma alanı bulunuyor. Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor. Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler, toplanma alanı olarak tespit ediliyor” ifadelerinde bulundu.