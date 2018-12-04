AFAD personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Kocaeli AFAD personeline Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü ekiplerince kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi. AFAD İl Müdürlüğünde öğretmen Melike Acar Öztürk ve polis memuru Hacı Kerim Ateş tarafından verilen seminerde, kadın ve çocuklara karşı aile içinde yapılan şiddete karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği, kadına yönelik ne tür şiddetler uygulandığı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce şiddete maruz kalanlara ne gibi destekler verildiği anlatıldı.

Ülkemizde her 10 kadından 3'ünün fiziksel şiddet gördüğü ve şiddet gören her 100 kadından 79'unun hiçbir yere başvurmadığı bilgisi verilen seminerde, kadına yönelik şiddetin hukuksal boyutu ve öngörülen cezalar üzerinde duruldu. AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Şube Müdürleri ve personelin katıldığı seminerin verimli geçtiği bildirildi.