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AFKOM'dan vatandaşlara uyarı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Bati Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batısında güneybatıdan kuvvetli ve yer yer kısa sureli fırtına seklinde esmesi beklendiğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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