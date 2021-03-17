İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağabeyiyle oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ağabeyiyle çay ocağı dükkanın önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağabeyiyle çay ocağı dükkanın önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.


Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ece ve ağabeyi Ali Ece kendilerine ait çay ocağı dükkanında oturdukları sırada, Ali Ece'nin husumetlisi olduğu iddia edilen O.Y. (52) yanlarına geldi. Ağabeyiyle oturan Ramazan Ece'ye tabancayla ateş eden O.Y., daha sonra ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Ece, hayatını kaybetti.


Polis ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.