Ağaca çarpıp, yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaca çarpıp yan yatan otomobilde bulunan çift, yara almadan kurtuldu.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenel K. idaresindeki 52 GS 608 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Şenel K. ve ismi öğrenilemeyen eşi yara almadan kurtuldu.

Yan yatan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.