İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaca çarpıp, yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ağaca çarpıp yan yatan otomobilde bulunan çift, yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaca çarpıp yan yatan otomobilde bulunan çift, yara almadan kurtuldu.


Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenel K. idaresindeki 52 GS 608 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Şenel K. ve ismi öğrenilemeyen eşi yara almadan kurtuldu.


Yan yatan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.