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Ağırman Hoca ile gönül sohbeti

Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen kültür-sanat programları kapsamında Prof.

Dr. Mustafa Ağırman Gebzelilerle bir araya geldi.


Hz. Muhammed (S.A.V.)'nin hayatı konu başlığı altında İlk Vahiy ve Hz. Peygamberin Risaleti'nin anlatıldığı sohbet programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik de katıldı. Başkan Yardımcısı Çelik yaptığı selamlama konuşmasında, “Dün geri de kaldı düne gidip hatalarımızı düzeltme şansımız yok, yarınımızı Allah bilir ama şuanı yaşıyoruz. Güzel bir yerdeyiz bu anı en güzel şekilde inşallah değerlendirebiliriz” dedi.

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