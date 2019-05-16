Ağrılara Diz Protezi ile etkin tedavi

Dr.Hasan Kalkan, Diz Protezi cerrahisi ile bir çok sağlık problemlerinin ortadan kalktığını ve bu sayede kişinin eklem ağrılarından kurtulabileceğini söyledi.

Hospitalpark Darıca Hastanesi Dr.Hasan Kalkan, Diz Protezi cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

Op. Dr.Hasan Kalkan, "Vücudumuza hareket imkanı sağlayan kalça, diz ve ayak bileği eklemleri ile, iş yapmamızı sağlayan elimizi ve kolumuzu kulanmamıza imkan veren omuz eklemi sıklıkla protez ameliyatı (artroplasti) uygulanan eklemlerimizdir. Vücudun bütün yükünü taşıyan diz ve kalçalar aşırı yük ile birlikte bazı sağlık problemlerinin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Vücuda binen yük ile kıkırdak problemleri de oluşur. İleri derecede aşınmış, kireçlenmiş, işlevini yitirmiş eklemlerin protezlerle değiştirilmesi işlemi olan Diz Protezi cerrahisi gelişen cerrahi teknikler, kullanılan maddeler ve tasarım alanındaki ilerlemeler sayesinde günümüzde başarılı bir tedavi yöntemi olarak sıklıkla uygulanmaktadır'' dedi.

Tedavinin amacının ağrıyı gidermek, hareketi sağlamak ve deformiteyi düzeltmek olduğunu belirten Kalkan, ''Diz, kalça, omuz, ve dirsek eklemlerine uygulanan bu işlem, aynı zamanda bölümümüzde daha kompleks ve tecrübe gerektiren revizyon protez cerrahisi de uygulanmaktadır" diye konuştu.

Dr. Kalkan, bu sağlık sorunu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.