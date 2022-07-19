İhlas Haber Ajansı

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Ahır alevlere teslim oldu, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ahır alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ahır alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.


Yangın, Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Kuruçeşme Hatipköy yolu üzerinde bulunan ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ahırda yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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