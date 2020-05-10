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Ahmet Akay'ın ismi spor salonunda yaşatılacak

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden spor basınının duayen isimlerinden Ahmet Akay’ın ismini, bir spor salonuna vererek yaşatacak.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden spor basınının duayen isimlerinden Ahmet Akay'ın ismini, bir spor salonuna vererek yaşatacak.


İzmit Belediyesi, uzun yıllardır Kocaeli'de yerel bir gazetede spor muhabiri olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde 64 yaşında vefat eden Ahmet Akay'ın ismini, bir spor salonuna verme kararı aldı. Alınan kararın ardından Akay'ın ismi, önümüzdeki günlerde İzmit Belediyesine ait bir spor salonuna verilerek, yaşatılacak. Geçtiğimiz hafta içi geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Akay'ın isminin verileceği spor salonu ise ilerleyen günlerde belirlenecek.

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