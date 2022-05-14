Ahmet Selçuk İlkan, 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

Kocaeli Kitap Fuarı'nda ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan, hoş muhabbeti ve şiir dinletisi ile kitapseverlere keyifli anlar yaşattı.

Birçok yazar, yayınevi, imza günü ve diğer etkinliklerle devam eden Kocaeli Kitap Fuarı'nda ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan “Nasıl Şair Oldum” söyleşisi ve şiir dinletisinde sevenleri ile bir araya geldi. Ahmet Selçuk İlkan, muhteşem şiir dinletisi ile kitap fuarına gelen vatandaşların keyifli dakikalar yaşattı. Dinletisinde sevilen şiirlerin arasında konuşan İlkan, “Evet bir yanı doğru ben ayrılıkların şairiyim, sizler benim için mutlulukların şiirisiniz” dedi. Şiir dinletisine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

"Gönüllere de imza atmak istedim"

Şiir dinletisinde sevilen şiir ve şarkı sözlerini seslendiren Şair Ahmet Selçuk İlkan, “İnsan neye aşıksa onun peşinden koşar. Buraya koşarak geldim ama sadece kitaplara imza atmak için değil. Burada aynı zamanda şiir dinletisi ile gönüllere de imza atmak istedim. “Hani Bizim Sevdamız” adlı şarkıyı seslendiren İlkan, bu eseri Kocaeli halkına, Kocaeli Kitap Fuarını düzenleyen ve görev alan herkese hediye etti. Artık Sevmeyeceğim adlı eserle kitapseverlere veda eden Ahmet Selçuk İlkan, “İsterim ki tüm kitap fuarı gibi can cana, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşsin, belediyemize sanata destek verdiği için teşekkür ediyorum'' dedi.