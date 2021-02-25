Ailelere 10.9 milyonluk su faturası desteği

Kocaeli'de pandemi sürecinde binlerce ailenin faydalanacağı ve toplamda 10 milyon 980 bin TL'yi bulacak su faturası desteği, 41 Su Nakit Kartlara yatırılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan Kocaelililere su faturası desteği verecek. Gerçekleştirilecek olan destekten toplamda 18 bin 300 kişi faydalanacak. Destek kapsamında 41 Su Nakit Kartlara 50 TL su parası yatırılacak. Toplam desteğin nakit karşılığı ise her ay 915 bin TL olacak. 12 ay boyunca sürecek olan destek toplamda 10 milyon 980 bin TL'ye ulaşacak. 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren kartlara yatırılan desteklerle vatandaşlar İSU Şube Müdürlükleri'nde faturalarını ödeyebilecekler. Yatırılan destek sadece su faturalarının ödenmesinde kullanılabilecek.

Öte yandan İSU Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiği olağan genel kurulunda öksüz, yetim, dul ve 65 yaş üstü yaşlı ve sosyal destek alanlar olmak üzere 9 bin 945 aileye yüzde 50 oranında su indirimi yapılmasını kararlaştırıldı.