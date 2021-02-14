'Ailem Kocaeli' Gebzelilere hizmet vermeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadın, aile ve çocuklara yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği 'Ailem Kocaeli'nin ilk merkezini Gebze'de açtı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, 'Ailem Kocaeli' projesini oluşturuldu. Kadın, aile ve çocuk merkeze alınarak çeşitli eğitim ve etkinliklerin düzenlendiği proje ilk olarak Gebze'nin Beylikbağı Mahallesinde hizmet vermeye başladı. Pandemi sebebiyle atölye ve diğer eğitim faaliyetlerinin online yapıldığı Ailem Kocaeli'nde, pandemi sonrası faaliyetler merkezde yüz yüze gerçekleştirilecek. Merkezde çocuk oyun alanı, sosyal alanlar, spor salonu, diyetisyen ve psikolog odaları, okul öncesi eğitim sınıfı ve atölyeler yer alıyor.

Farklı alanlarda birçok atölye ve faaliyetler

Ailem Kocaeli projesi kadın, aile ve çocuklara yönelik; bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı, grup terapileri ve bireysel terapiler, diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleri, çocuk eğitimleri, anne-baba okulu, evlilik ve sağlıklı yaşam okulu, ev ekonomisi ve geri dönüşüm, spor faaliyetleri, çeşitli konularda eğitim ve seminer faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, çocuk ve yetişkin atölye çalışmaları, takı tasarımı, müzik ve ritim, ahşap oyuncak yapımı atölyeleri gibi birçok eğitim ve faaliyeti içerisinde barındırıyor.

Aileye destek

Proje kapsamında; aile içi sorunlar, boşanma ve etkileri, şiddet, iletişimsizlik, sağlıksız ebeveyn tutumları, aile içi rol dağılımlarındaki bozulmalara yönelik psikolojik destek verilecek.