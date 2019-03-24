AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Kocaeli'de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Trump'ın Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Bu sınır tanımaz açıklamaların son bulmasını bekliyoruz. Çünkü bölgenin, bölgede yaşayan insanların huzura ihtiyacı var” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan SEKA Park'ta restoranları dolaşan Karaaslan, vatandaşlarla sohbet edip, öneri ve problemlerini dinledi. Karaaslan'a ziyareti sırasında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ve milletvekilleri eşlik etti. Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaaslan, ABD Başkanı Donald Trump'un Twitter hesabından İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetinin tanınmasına yönelik yaptığı çağrıyı eleştirdi.

Trump'ın açıklamasının kabul edilmeyeceğini vurgulayan Karaaslan, “El bette bu karar hem bizim hem sayın Cumhurbaşkanımızın hem de diğer dünya liderlerinin yapmış oldukları açıklamalarla eleştirildi. Tabii Trump'ın bu açıklaması böyle hukuksuz bir anlayışın, bölgede duyulan barış ortamından, huzur ortamından uzaklaşmasına neden olduğunun farkındayız. Buna bütün dünyanın ortak bir tepki göstermesi lazım. Daha önceden Trump'ın bölge ile ilgili açıklamaları oldu” dedi.

“Bu sınır tanımaz açıklamaların son bulmasını bekliyoruz”

Türkiye'nin Trump'ın yapmış oluğu açıklama karşısında sesiz kalmayacağını belirten Karaaslan, “Bu sınır tanımaz açıklamaların son bulmasını bekliyoruz. Çünkü bölgenin, bölgede yaşayan insanların huzura ihtiyacı var. Türkiye bu huzurun sağlanması noktasında önemli bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, onun açıklamalar ve hedefler doğrultusunda bu politikaların sağlandığını görüyoruz. Bence buna yine ihtiyaç var. Dolayısıyla dünyanın hiç ihtiyaç duymadığı bir konu başlığının açılmış olduğu görülüyor. Maalesef bunlar şiddetle bir birini tetikleyen açıklamalar Durup dururken yapılmış bir açıklama olmadığını düşünüyoruz. Oradan yaşayan Filistinliler 'in çektikleri çilelerin farkındayız. Dünya bunu izliyor ama biz tepkimizi gösteriyoruz. Aynı zamanda bu konuya olan tepkimizi Cumhurbaşkanımız önderliğinde dünyanın gözünün içine bakarak haykırıyoruz ve oradaki kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Bu yapılan açıklamaları da kınıyoruz” diye konuştu.

"Hedef, vizyon ve proje olduğunda bizim adaylarımız büyük ara önde”

Seçim sürecini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dün Bursa'daydık, bugün buradayız. Haftaya bugün seçime gideceğiz. Son dönemece girmiş durumdayız. Büyük ölçüde kararların verildiğini düşünüyorum. Bunu vatandaşlarımız bize hissettiriyor. Vatandaşlarımız ile kurduğumuz bu karşılıklı iletişimden dolayı bizler de memnuniyet duyuyoruz. Artık seçimin sonu. Biz istedik ki seçim sürecinde hedefler, projeler vizyon konuşsun. Ama aynı zamanda da Türkiye'nin gerçekleri konuşsun. Görüyoruz ki vatandaşlarımızın hemen hemen hepsinin bu konu ilgi alanına girmiş durumda. Değerlendirme kriterleri açısında da bu konu var. Hedef, vizyon ve proje olduğunda bizim adaylarımız büyük ara önde. Biz bu seçimlerin Kocaeli ve tüm Türkiye için hayırlar getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.