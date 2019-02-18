AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayından görkemli beyanname açıklaması

Dr. Tahir Büyükakın, seçim beyannamesini açıkladı.

Dr. Tahir Büyükakın, “Sevdamız Kocaeli Daima İleri” sloganıyla hazırladığı seçim beyannamesini düzenlenen toplantıda açıkladı. Programa Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Hazırladığı beyannamede şehre dair vizyonlarını ve projelerini anlattıklarını söyleyen Büyükakın, “Halkımız teveccüh gösterir emaneti bize teslim ederse, şehrimizi beyannamemizdeki esaslarla yönetecek, herkesin yaşamaktan mutlu olduğu büyük bir şehir markasını inşaallah beraber inşa edeceğiz. Halkımızın emanetine vaatlerimizle talibiz” dedi.

Teknolojik değişimin ekonomik değişimi, ekonomik değişimin sosyolojik değişimi, yönetimi, kültürü, sanatı, sporu, kısacası her şeyi değiştirip dönüştürdüğünü anlatan Büyükakın, “Bugün yeryüzü tarihinin en radikal, en büyük dönüşümünü birlikte yaşıyoruz. Merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyası hep beraber bu dönüşümü yönetmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, kolay ve zoru aynı anda başaran, insan odaklı bir yönetim gerçekleştirmek, şehir markasına, şehrin paydaşlarıyla güç birliği yaparak liderlik etmek. Bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri, genetik, robotik, yapay zeka, nano teknoloji, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, alternatif ve yenilenebilir enerji alanlarındaki, baş döndüren gelişmeleri yakalayıp, yeni dünyada öncü olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Şehrimizi merkezi ve hiyerarşik değil, kesin ve emredici olmayan, disiplinler arası ve esnek işleyen, mütevazi, ortak aklı geliştiren, katılımcı, şeffaf, hesap veren, proje bazlı işleyen, vatandaş memnuniyetine odaklı, süreçleri yöneten ve sürekli iyileştiren yeni bir anlayışla yönetmek istiyoruz” ifadelerine yer veren Büyükakın, “Yeni bir dönemin arefesindeyiz. Şehirlerarası yarışın, ülkelerarası yarıştan daha önemli olmaya başladığı bu dönemde, şehirlerimizin rekabet gücünü artırmak için yeni bir sefere çıkıyoruz. Bu sefere çıkarken, belediyecilik ve şehircilik anlayışımızı güncelleyerek geliştireceğiz. Gönül Belediyeciliği adını verdiğimiz yeni nesil belediyecilikle şehirlerimizi şehirlerarası yarışta bir adım öne taşıyacak, insanlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu şehirler inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Görkemli bir büyükşehir markasının inşa edileceğini kaydeden Büyükakın, “Kocaeli Türkiye'de yaşamak için tercih edilen ilk 3 şehirden biri olacak. İnsanların yaşamaktan mutlu oldukları Kocaeli, kentli hakları ve refah seviyesi gelişmiş, doğa ve çevre ile uyumlu, ortak akıl ve katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap verebilir, tarihi miras ve mimari kimliği koruyan, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu, akıcı trafik ve entegre toplu taşıma imkanlarına sahip olan, huzurlu ve sağlıklı bir şehir olacak. Kocaeli, Kandıra bezi, Karamürsel sepeti, Hereke halısı gibi değerlere sahip çıkacak. İzmit pişmaniyesi, Kandıra yoğurdu, Eşme ayvası, Yarımca kirazı gibi ürünler için coğrafi işaret alınacak” ifadelerini kullandı.

Önemli çevre düzenlemelerinin yapılacağını belirten Büyükakın, “Kocaeli Turizm Master Planı hazırlanacak. Doğa turizmi desteklenecek, eko turizm, köy pansiyonculuğu, çadır ve kamp turizmi, karavan turizmi gibi çalışmalar yapılacak. Kongre ve spor turizmi teşvik edilecek, Kocaeli'nin Türkiye'de turizmde ilk 5 kent arasına girmesi sağlanacak. Spor, bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, sporla yaşayan bir kent oluşturulacak. Bunun için tüm çocuklar ve gençler için spor eğitimleri organize edilecek. Kocaelispor'un ulusal ve uluslararası başarılar elde etmesi için stratejik bir yaklaşım ortaya konacak. Bu bağlamda Kocaelispor'a kentimizin tüm paydaşlarının sahiplenmesi sağlanacak. Kulübün sağlam bir ekonomik altyapıya sahip olması temin edilecek, tesis ve sporcu yetiştirmesi için yatırımlar yapılacak” açıklamalarına yer verdi.

Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı belediyecilik manifestosuna uygun olarak kenti gelecek vizyonuna hazırlayacak bazı projelerini de tanıttı. Akıllı şehircilik uygulamalarından, toplu taşıma ve ulaşım projelerine, metro hatlarından millet parklarına kadar pek çok yeniliğin yer aldığı beyannamede dikkat çeken Büyükakın, “Teknolojik imkanların insan hayatına kattığı kolaylıklar, Kocaeli'nde yaşayan herkesin hayatına etki edecek değişikliklere yol açacak. İmar, altyapı, ulaşım, trafik, otopark, toplu taşıma, çevre, enerji, önleyici sağlık hizmetleri, kent güvenliği, kültür sanat ve sosyal hizmetlere kadar pek çok konuda akıllı kent uygulamalarına şahit olacağız” dedi.