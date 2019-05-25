AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine Mehmet Ellibeş getirildi

AK Parti Kocaeli eski il başkanı Abdullah Eryarsoy'un istifa etmesi sonrasında göreve Gölcük Belediyesi eski başkanı Mehmet Ellibeş getirildi. Gerçekleştirdiği toplantıda başkanlığını açıklayan Ellibeş, “Cumhurbaşkanımız bizi Kocaeli teşkilatının başkanı olarak görevlendirdi” dedi.

AK Parti Kocaeli eski il başkanı Abdullah Eryarsoy'un istifası sonrasında yeni başkan belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün İstanbul'da yapılan toplantı sonrasında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine Gölcük Belediyesi eski başkanı Mehmet Ellibeş'in getirilmesine karar verildi. AK Parti Kocaeli İl Başkalığı görevini devralan Ellibeş, bugün AK Parti Kocaeli İl Binası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve parti teşkilatı katıldı.

“AK Parti Kocaeli teşkilatı Türkiye'ye örnek olmuş bir teşkilat”

Daha önce Ak Parti Kocaeli Teşkilatı'nda görev alanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mehmet Ellibeş, “Bugüne kadar görev yapmış olan tüm İl başkanlarına sizlerin adına teşekkür ediyorum, onlardan Allah razı olsun diyorum. Bunun yanında ilk günden itibaren görev alan tüm milletvekillerimize, bakanlık görevlerini üstlenenlere, kadın kollarımız, gençlik kollarımızda görev alan tüm dönemlerdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlik kollarımız ve kadın kollarımız, her dönemde yükü omuzlayan kesimlerdir. Bu vesileyle partimizin kurulduğu ilk günden itibaren görev alan kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız ile onların yol arkadaşlarına şükranlarımız arz ediyorum. AK Parti Kocaeli teşkilatı Türkiye'ye örnek olmuş bir teşkilat. Yerini korumaya devam edeceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız bizi Kocaeli teşkilatının başkanı olarak görevlendirdi”

Gönül siyaseti ile yola devam edeceklerini ifade eden Ellibeş, “Daha önce il başkanı olan Abdullah kardeşimizin görevinden ayrılması ile bir süreç yaşadık. Bu süreç hepimiz adına bir imtihandı. Kocaeli için yeni bir il başkanının seçilmesi genel merkezimizin önderliğinde 20 gündür devam ediyorlardı. Ankara'dan gelen teşkilat üyeleri ilimizde çeşitli temaslarda bulundular. Partimizin her kademesi ile konuşuldu hem de STK'larla ve Kocaeli halkı ile görüşmeler yaptılar. Öne çıkan isimleri Ankara'ya önerdiler. Sonuç itibari ile dün İstanbul'da AK Parti İl Teşkilatı binamızda Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri ağırladı. Son bir kez daha bizlerle konuştu, değerlendirmeler yaptı. Sonuç itibari ile beni bu sorumluluk isteyen ve her zaman Türkiye'ye örnek olmuş Kocaeli teşkilatının başkanı olarak görevlendirdi. Bu kardeşiniz 41 yıl Gölcük'te gönül belediyeciliği anlayışı ile halkımızın görüş ve beklentilerini karşılamak adına gayret etti. Bugün itibari ile de bir başkanınız olarak bu anlayışı gönül siyaseti olarak uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ellibeş'in konuşmasının ardından toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından yapılan çiçek takdimi le sona erdi.