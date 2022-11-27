AK Parti Kocaeli, Türkiye Yüzyılı'nı konuştu

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi "Türkiye Yüzyılı" eğitim programlarının Kocaeli etabı tamamlandı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, çok verimli bir toplantı geçirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın eğitim faaliyetleri çerçevesinde, 3 kademe il ve ilçe yönetimleri, mahalle başkanları ile meclis üyelerini kapsayan Teşkilat Akademisi'nin ilk iki programında tema "Bu hikayenin kahramanı sensin" şeklindeydi. Teşkilat mensuplarının motivasyonunu artıran 3. eğitim programının teması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu oldu.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde cumartesi günü AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri ile mahalle başkanlarının da yer aldığı eğitim programı, saat 09.30'da başlayıp, 14.30'da sona erdi.

4 konu 4 konuşmacı

Program 4 dersten oluştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ‘Seçim 2023', Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya', Gazeteci Zafer Şahin ‘Sıkça Sorulan Sorular' ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ‘Türkiye Yüzyılı' başlıklarında konuşmalar yaptı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, program sonrası yaptığı açıklamada, "Teşkilat Akademisi'nin 3. programını da başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim ve gelişim denildiği yerde akla AK Parti gelir. Çünkü kurulduğu günden bu yana bu iki ilkeye sıkı sıkı bağlı kalmıştır. Ar-Ge Başkanlığımız çok önemli ve verimli programlara imza atıyor. Teşkilatımızın motivasyonu her program sonrası daha da yükselmiş oluyor. Kurumsal kimliği gelişiyor, dil birliği oluşuyor. Şimdi buradan elde ettiğimiz bilgilerle her bir teşkilat mensubumuz sahadaki çalışmalarına yön verecek, milletimize doğruları anlatacaktır. Bu eğitim programında temamız, Türkiye Yüzyılı oldu. Cumhurbaşkanımızın ülkemize çizdiği bu yeni ve büyük vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı nasıl gerçekleştireceğimiz hakkında burada görüşleri, önerileri dinledik. Çok verimli bir program oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.