AK Parti'li Zeybek'ten Kocaeli'ye 65 milyonluk sağlık yatırımı müjdesi

Toplam 65 milyon TL'lik bütçe hesaba yattı” dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yaptığı görüşmenin ardından Kocaeli'deki adliyelerde görevlendirilmek üzere ek personel atanacağını duyurmuştu. Zeybek, sağlık alanında Kocaeli'ye yapılacak yatırımlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Zeybek yapılan görüşmenin ardından Kocaeli'ye yaklaşık 65 milyon TL değerinde yatırım yapılacağı müjdesini verdi. Bu konuda uygulama projeleri, ihale ve dosyaları, arazi ile ilgili tahsis ve imar çalışmalarının bittiğini belirten Zeybek, “AK Parti iktidarı döneminde Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde sağlık alanında reform niteliğinde işler yapıldı. Bugün geldiğimiz noktayı 17 yıl öncesiyle kıyaslamak mümkün değil. Hastane masraflarını ödeyemediği için hastaların rehin kaldığı, ilaç bulamadığı Türkiye'den, otelleri aratmayan tek odalı hastanelere, kendi ilacını üretebilen bir sağlık sektörüne geçiş yaşandı. Sıra almak için gece yarısı kuyruğa girilirken bugün oturduğumuz yerden bir telefonla randevu alabiliyoruz. Dünyanın birçok yerinden sağlık hizmeti almak için insanlar ülkemize geliyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığa verdiği değerin bilincinde olarak çalışmalarımız hükümetimiz tarafından devam ediyor” diyen Zeybek, “Sağlık alanında yapılan çalışmalardan vatandaşlarımız son derece memnun. Sağlık Bakanlığımız yeni yatırımlarla bu memnuniyeti daha da ileri götürmeyi amaçlıyor. Birinci basamak sağlık kompleksleri ve ilave hizmet binaları bunlar arasında yer alıyor. Kocaeli özelinde yaptığımız görüşmelerde bu yatırımlardan önemli bir bütçenin ilimize ayrılmasını sağladık. Toplam 65 milyon TL'lik bütçe hesaba yattı. Her şeyin en güzelini hak eden Kocaeli'mize hayırlı olsun” diye konuştu.

Projeler kapsamında Karamürsel Devlet Hastanesi için diyaliz ünitesi, sterilizasyon, 14 poliklinik, 7 yataklı yoğun bakım ünitesi, yataklı servis ve idari birimlerin bulunacağı ek bina, Körfez 1.Basamak Sağlık Kompleksi, Darıca 1.Basamak Sağlık Kompleksi, Kartepe Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Başiskele Barbaros Altınkent Aile Sağlığı Merkezi, Gebze Şehit Mehmet Kartal Aile Sağlık Merkezinin yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ilçelerde yapılması planlanan sağlık kompleksinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, aile hekimliği, 112 Acil Sağlık İstasyonlarıyla ilçede sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanacağı ifade edildi.