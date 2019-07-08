Akademi Lise yaz aylarında dolu dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı lise öğrencilerine yönelik eğitim veren Akademi Lise Yaz Okulu'na 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

Kılavuz Gençlik Modeli'nin lise öğrencileri için önemli bir sosyal eğitim hizmeti olan ücretsiz Akademi Lise Projesi yaz döneminde faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi Lise, bu dönemde öğrencileri internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla kabul etti. Başvurusunu yapan 3 bin 500 öğrenci sınavsız bir şekilde Akademi Lise'nin yaz etkinliklerinden yararlanmaya devam ediyor. Yaz Okulu'nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, tarih ve kültür gezilerinden, seminerlere kadar birçok önemli etkinlik yer alıyor. Spor faaliyetleri kapsamında yüzme, trekking, bisiklet turları, voleybol, basketbol ve fitness yer alıyor. Sanat atölyesi ise gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatları hakkında yeni kazanımlar sunuyor.

Akademi Lise Yaz Okulunda eğitimler; İzmit, Kandıra, Dilovası, Karamürsel, Gebze, Gölcük, Kartepe ve Derince'de gerçekleştirilen etkinlikler içerisinde, okuma grupları Akademi Lise Yaz Okullarının ağırlıklı faaliyetleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda gençlere değerler eğitimi, tarih, edebiyat ve medeniyet okumaları sunuluyor. Psikoloji Atölyesi ve sinema günleri de yaz döneminde öğrenciler için en sevilen etkinlikler arasında bulunuyor.