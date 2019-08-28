Akademi Lise'de yeni dönem başlıyor

Akademi Lise'ye yeni dönem eğitimi için mezun ve mevcut lise öğrenci başvuruları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı lise öğrencilerine ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselere yeni dönem için başvurular başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde 9 merkezde öğrencilere hizmet verecek Akademi Lise'ye son başvuru tarihi 12 Eylül Perşembe günü olarak belirlendi. Öğrenciler, Akademi Lise'nin İzmit, Karamürsel, Gölcük, Derince, Kartepe, Kandıra, Dilovası ve Gebze şubelerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Akademi Lise'ye giriş sınavları ise 14,15,16 Eylül tarihlerinde belirtilen saatlerde Akademi Liseler'de gerçekleşecek.