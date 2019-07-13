Akademi Liseliler, sağlık için pedal çeviriyor

Yaz aylarını spor faaliyetleriyle renklendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Akademi Liselerde bulunan sporsever gençler için bisiklet sporunu hizmete soktu. Kent genelinde bulunan 9 Akademi Lise'de yapılan bisiklet etkinliği gençlerin hareketli bir yaşam sürmelerine imkan verirken sağlıklarını da olumlu etkiliyor.

Yıllardır binlerce öğrenciyi bisiklet ile tanıştıran Büyükşehir, hayata geçirdiği bisiklet yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir'in bu katkısına kayıtsız kalmayan Akademi Lise yaz dönemi öğrencileri, sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor.

Her Akademi Lise'de bulunan 10'ar adet bisiklet tüm öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Eğitmenlerin hazırladığı günlük programlar ile hazırlanan turlar, öğrenciler tarafından uygulanıyor.

Öte yandan, Akademi Liselerinde yaz aylarında gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştiriliyor. Gençlik Kampları, Sinema Günleri, Bilgi Destek Programları, Psikoloji Atölyesi, Doğa Yürüyüşleri, Bisiklet Turları düzenleniyor. Ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde Kura'n-ı Kerim, Siyer ve ilmihal alanlarında eğitim veriliyor. Sanat Atölyesinde, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatları tanıtılıyor.