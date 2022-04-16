Akademi Lisesinde son rötuşlar yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı gün içerisinde 453 öğrenciye hizmet verebilecek tam donanımlı Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise'ni hizmete sokmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise'ni hizmete koymadan önce son rötuşları yapıyor. Toplam 4 bin 150 metrekare kapalı alanıyla büyükşehrin kentteki en büyük eğitim yeri olma özelliğini taşıyan lisede tanıtım programı öncesinde eksikler gideriliyor. 9 katlı binanın dış cephesine Fatih Sultan Mehmet resmedilirken, dersliklere akıllı tahtalar da monte edildi. Okulun kütüphanesinden hem lisede öğrenim gören hem de yeni mezun olmuş gençler yararlanabilecek.

Aynı anda 453 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede planlanan Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lisesinde ön kayıt hazırlığı başladı. Başta eğitim ve öğretim alanında sağlanacak desteklerin yanı sıra spor, sanat, bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel faaliyetler, kütüphane hizmetleri ve psikolojik danışmanlık gibi destekler de lise bünyesinde gençlerin hizmetinde olacak.

Okul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılacağı törenle hizmete girecek.