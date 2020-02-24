Akademi Üniversite yeni dönem dolu geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Akademi Üniversite'de yeni dönemde faaliyetler hız kazanacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet verecek Akademi Üniversitesi için son hazırlıklarını yapıyor. Akademi Üniversite Birimi'ni İzmit merkezde konumlandıran Büyükşehir, 5 katlı Gençlik Merkezi binasını tadilattan geçirdi. Son rötuşların yapıldığı binada; eğitim verilecek derslikler, ofisler, atölyeler, spor, toplantı ve konferans salonu, sanat atölyesi, cep sineması, kütüphane gibi ana yerlerin tadilat işleri tamamlandı. Çevre düzenlemesi işleri başlanan bina hizmete girmek için gün saymaya başladı.

Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde şekillenecek olan Akademi Üniversite programlarından Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim gören ve şehir dışında üniversite eğitimi gören, yaz döneminde dahi Kocaeli'de ikamet eden tüm üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Üniversiteli gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri için faaliyet yapacak olan merkez, öğrencilerin sosyalleşmeleri, akademik ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için de büyük bir fırsat olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite gençlerinin akademik kariyerlerine yön vermek amacıyla hayata geçirdiği Akademi Üniversite, bu dönem 6 başlık altında faaliyet yürütecek. Buna göre YDS-Yökdil kursları, genel İngilizce kursları, şehir akademisi, şehir okumaları, altıncı şehir Kocaeli ve girişimcilik okulu olmak üzere 6 başlıkta üniversite öğrencilerine önemli imkanlar sunulacak.

Akademi Üniversite dönem boyunca Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri öğrenci kulüpleriyle koordineli olarak çalışmalar yapmaya devam edecek. Önceki dönemler de öğrenci kulüpleriyle yapılan projeler artırılacak. Böylece Akademi Üniversite faaliyetlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.