İhlas Haber Ajansı

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Akçakoca Mahallesi'nde merdivenler yenileniyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına Akçakoca Mahallesi’nde merdiven yenileme çalışmasına başladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına Akçakoca Mahallesi'nde merdiven yenileme çalışmasına başladı.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Akçakoca Mahallesi Portakal Mescidi Geçidi Sokak'ta yer alan ve zamanla deforme olan merdiven için yenileme çalışması başlattı. 90 metre uzunluğunda, 1 metre 80 santim genişliğindeki merdiven için ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayarak, vatandaşların kullanımına sunacak.

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