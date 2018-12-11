Akçakoca Meydanı turizme kazandırıldı

İzmit'in tarihinin yeniden yaşatılması ve tarih turizmine kazandırılması amacıyla önemli bir yere sahip olan Akçakoca Osmanlı Meydanı, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin görmeden ayrılmadıkları bir yer haline geldi. Açık hava müzesi niteliğindeki meydan, öğrencilerin geçmişlerini öğrenebilecekleri bir okul özelliği de taşıyor.

Akçakoca Meydanını şehir tarihine ve turizme kazandırılmasını kendilerine görev kabul ettiklerini belirten Başkan Doğan, “İzmit, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, medeniyetler beşiği bir şehirdir. Biz 10 yıl önce göreve geldiğimizde ilk iş olarak şehrimizin yok olmuş bu tarihini yeniden yaşatmak için kolları sıvadık. Gerek istimlak çalışmaları, gerek restorasyon çalışmaları, gerekse sokak iyileştirme çalışmalarıyla Kapanca Sokak, Sırrıpaşa, Akçakoca Osmanlı Meydanını ilmek ilmek işledik. Tarih Koridoru Projesi kapsamında unutulmuş, yok olmaya yüz tutmuş 71 tarihi eserimizi 30 milyon lira harcayarak restore edip, şehir tarihine geri kazandırdık. Hasbelkader atalarımızın yaptıklarının yanında bizim yaptığımız sadece bir vefa borcunun bir nebze yerine getirilmesidir" dedi.

Akçakoca Meydanını görmeyen vatandaşlara seslenen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Belediyemiz bünyesinde hizmete sunduğumuz kırmızı otobüslerimiz yerli ve yabancı turistlerimiz için ücretsiz olarak hizmet vermekte. Kırmızı otobüs turları ile Kocaeli halkına ve şehrimize gelen turistlere tarihi yerlerimizi gezdiriyoruz. Şimdiye kadar bu turlarımızdan 5 binden fazla kişi faydalandı. Tüm halkımızı Akçakoca Meydanını görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nin mahalle ve köylerdeki asfalt çalışmaları sürüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Akmeşe'de yaklaşık 850 metre uzunluğundaki cadde baştan sona asfaltla kaplandı. Akmeşe'nin ana caddelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Kuşçubaşı Eşref Sancar Caddesi'ndeki çalışmada 759 ton asfalt kullanıldı. Bölge sakinleri asfalt çalışması için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.