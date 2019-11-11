Akçaray hattının uzunluğu 20 kilometreye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otogar ile Sekapark Eğitim Kampüsü arasında hizmet veren Akçaray Tramvay Hattı'nı Plajyolu'na kadar uzattı. Çalışmaların tamamlandığı yeni hat, 11 Kasım Pazartesi(bugün) hizmete girdi. Geçtiğimiz günlerde yeni hattın ilk deneme sürüşünü Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yapmıştı. Mevcut tramvay hattına yeni açılan tramvay hattın eklenmesiyle Kocaeli'ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Akçaray tramvayının Sekapark Eğitim Kampüsü ile Plajyolu'na uzanan yeni hattı açıldı. İki etap halinde yapılan hattın Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesi'nden oluşan ilk etabı Büyükşehir tarafından daha önce bitirilmişti. İkinci etap olan Sekapark Eğitim Kampüsü ile Plajyolu'na uzanan yeni hatta da çalışmalar sonlandı. İlk deneme sürüşünü de Başkan Tahir Büyükakın'ın yaptığı yeni hat, vatandaşların kullanımına açıldı.

Sekapark Eğitim Kampüsü ile Plajyolu'na uzanan yeni hat açıldı. Bu hat daha sonra Kuruçeşme'ye kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatılacak. 2020 yılı içerisinde ihaleye çıkacak olan Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme hattı inşasına başlayacak. Otogar bölgesinden Şehir Hastanesi'ne ulaşan hat için de çalışmalar hızla başlayacak.