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Akçaray tramvayları bakımdan geçti

KOCAELİ (İHA) – UlaşımPark A.

Ş.'nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvay hattının 2'nci etabında kullanılan 6 tramvayın 10 bin kilometre bakımları yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvay hattının 2'nci etabı dolayısıyla alınan 6 yeni tramvayın 10 bin kilometre bakımları yapıldı. Vatandaşlar tarafından sevilerek tercih edilen tramvayların bakımları, yolcu güvenliği için büyük bir titizlikle hazırlanan bakım takvimi kapsamında gerçekleştiriliyor. Bakım işlemleri UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde bulunan bakım atölyesine gerçekleşiyor.


6 yeni tramvayın 10 bin kilometre bakımlarını yapmaya başlayan UlaşımPark, dişli kutusu yağı değişimi, pantograf baskı ayarı, klima filtre değişimi, hava kompresörü yağ ve filtre değişimi, dış ve iç aydınlatma fonksiyon testi, teker yağlama seviye kontrolü, kum seviye kontrolü, fren balata-disk aşınma kontrolü ve tüm ekipmanların görsel kontrolünü yapıyor. Çok aşınmış arıza verme şansı olan parçaları da yenileriyle değiştiriyor.


Vatandaşların severek kullandığı tramvaylarla konforlu yolculuk yapabilmesi için yapılan her bakım, özel ekipler tarafından dikkatle takip ediliyor ve önemseniyor. Yolcular gitmek istedikleri yere güvenli, konforlu ve tam vaktinde ulaşabilmeleri için hat bakımlarıyla araç bakımları özenle yapılıyor. UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde bulunan bakım atölyesine bakım sıralamasına göre alınan tramvaylar, işletmenin devamlılığı açısından da büyük önem arz ediyor.

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